Соцфонд начнет оплачивать сопровождение ветеранов СВО в центры реабилитации

Мера распространяется на участников специальной военной операции, получивших инвалидность I группы, а также на ветеранов, нуждающихся в сопровождении по заключению медицинской комиссии

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Близким, которые сопровождают участников специальной военной операции на санаторно-курортное лечение, с 2026 года будут компенсировать проезд, питание и проживание. Об этом в своем канале в мессенджере Max заявил Соцфонд России.

Соответствующие гарантии введены постановлением правительства РФ, подписанным в пятницу.

"С 2026 года близким, которые сопровождают участника СВО на лечение, теперь будут оплачивать проезд, питание и проживание в центрах реабилитации Социального фонда. Данная мера распространяется на участников СВО, получивших инвалидность I группы, а также на ветеранов, нуждающихся в сопровождении по заключению медицинской комиссии", - говорится в сообщении.

С нового года ветераны СВО смогут также получать бесплатные проездные билеты до центра реабилитации Соцфонда и обратно. Этот вариант оплаты добавляется к уже существующей компенсации за расходы на дорогу к месту лечения, которую получают демобилизованные военнослужащие, уточнили в ведомстве.

Заявление на санаторно-курортное лечение и реабилитацию в центрах Социального фонда можно оформить дистанционно через портал "Госуслуги" или лично, обратившись в клиентскую службу фонда по месту жительства или в МФЦ, уточнили в Соцфонде.