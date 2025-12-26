В Омске запустят переработку одноразовой посуды с 2026 года

Полученные гранулы планируют использовать для непищевых изделий и для повышения качества дорожной смеси

ОМСК, 26 декабря. /ТАСС/. Линию по переработке использованной одноразовой посуды, которая в настоящее время в подавляющем большинстве случаев захоранивается на мусорных полигонах, запустят в 2026 году на Омском заводе литьевых пластмасс, сообщила пресс-служба правительства Омской области. Полученные гранулы планируется использовать для непищевых изделий и для повышения качества дорожной смеси.

"Завод производит пищевую тару и упаковку из полипропилена; уже используют оборудование для переработки производственных отходов в гранулы. А в следующем году запустят новую линию, которая позволит утилизировать одноразовую посуду после ее использования", - говорится в сообщении.

В министерстве экономики региона уточнили, что предприятие в 2025 году уже приступило к переработке промышленных отходов во вторичную гранулу. Утилизация посуды станет следующим этапом.

"Сырье будем закупать у наших клиентов - сетей фастфуда и магазинов. Пластик будет перерабатываться в гранулы для непищевых изделий", - цитирует пресс-служба технического директора завода Евгения Шагана. Он добавил, что предприятие прорабатывает совместно с МГТУ им. Баумана возможность добавления таких гранул в дорожную смесь для повышения ее прочности и устойчивости к растрескиванию.