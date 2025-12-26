На Дальнем Востоке подняли 14 затонувших судов в 2025 году

Работы проводили на Камчатке, Сахалине и в Приморье

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Росморречфлот ликвидировал 14 затонувших судов за 2025 год в акваториях морских портов на Дальнем Востоке, которые создают угрозу безопасности мореплавания и представляют риск загрязнений экосистемы, сообщило ведомство. Это на девять судов больше, чем было запланировано.

"В 2025 году в акваториях морских портов на Дальнем Востоке ликвидировали 14 затонувших судов, которые создают угрозу безопасности мореплавания и представляют риск загрязнений экосистемы", - сказано в сообщении.

Как отмечают в агентстве, Росморречфлот совместно с регионами выступает основным исполнителем проекта. Работы велись на Камчатке, Сахалине и в Приморье.

"Больше всего затонувших судов подняли на Сахалине - 10 судов", - сказано в сообщении. Среди них - танкер "Виктория" длиной 50 м, который находился на скальной отмели в акватории морского порта Невельск.

В 2026 году работы запланированы на Камчатке, Сахалине, Чукотке, в Приморье, Якутии и Магаданской области.