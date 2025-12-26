На Ставрополье 130 участников СВО прошли реабилитацию в 2025 году

В крае реализуется медико-психологическая помощь, работают 42 кабинета

ПЯТИГОРСК, 26 декабря. /ТАСС/. На Ставрополье 130 участников СВО, а также 180 членов семей бойцов прошли реабилитацию в 2025 году. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.

"На стационарных условиях реабилитацию прошли 130 участников СВО и порядка 180 <…> членов семей участников СВО. Плюс к этому, конечно, были и амбулаторные реабилитационные мероприятия", - сообщил Литвинов.

Он отметил, что в крае активно реализуется медико-психологическая помощь. "Хотелось бы отметить, что мы были одними из первых в России, кто развернул серьезную систему медико-психологической реабилитации. Сегодня в Ставропольском крае работают 42 кабинета медико-психологической реабилитации, и мы видим рост их востребованности для участников СВО и членов их семей", - добавил спикер.