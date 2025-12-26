МГЕР открыла гуманитарный штаб в ДНР для помощи жителям разрушенных поселений

Группы добровольцев смогут ежедневно выезжать для работы в Селидово и Авдеевку

ДОНЕЦК, 26 декабря. /ТАСС/. "Молодая гвардия "Единой России" (МГЕР) открыла гуманитарный штаб в Ясиноватой Донецкой Народной Республики для помощи жителям населенных пунктов на красноармейском направлении, которые были повреждены в ходе боевых действий. Об этом сообщает официальный Telegram-канал "Единой России".

"Гуманитарный штаб в Ясиноватой будет выполнять роль операционного и жилого центра для волонтеров: отсюда группы добровольцев смогут ежедневно выезжать для работы в Селидово и Авдеевку, где из-за боевых действий и разрушений постоянное проживание пока невозможно", - говорится в сообщении.

Гуманитарный штаб создан по поручению секретаря генерального совета партии Владимира Якушева.

"Наши волонтеры идут вслед за Вооруженными силами РФ, чтобы работать с мирным населением. Здесь они будут помогать жителям проходить необходимые процедуры и обустраиваться", - привели в партии слова председателя МГЕР Антона Демидова.