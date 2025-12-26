В Шепетовке снесли остатки памятника автору романа "Как закалялась сталь"

Бюст Николая Островского с постамента был снят еще в конце 2022 года

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Остатки памятника советскому писателю, автору романа "Как закалялась сталь" Николаю Островскому снесли в городе Шепетовка Хмельницкой области Украины.

По информации издания "Общественное", работы по демонтажу постамента велись 24-26 декабря по предписанию Министерства культуры и информационной политики Украины. Бюст писателя с постамента был снят еще в конце 2022 года.

Ранее памятник находился на площади перед Областным литературно-мемориальным музеем Николая Островского, основанным в 1979 году. Однако в марте 2020 года депутаты Хмельницкого облсовета переименовали его в Музей пропаганды. Тогда в украинском Институте национальной памяти заявили, что переименование музея связано с тем, что Островский (1904-1936) занимал в Шепетовке должность секретаря райкома комсомола, в июне 1924 года был зачислен бойцом Отдельного Шепетовского батальона части особого назначения Красной армии, а в 1936 году ему было присвоено звание бригадного комиссара Политуправления РККА. Кроме того, посчитали в институте, писатель должен быть "декоммунизирован" из-за его творчества, в частности за роман "Как закалялась сталь", "который советская власть активно использовала в пропаганде".

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали после госпереворота 2014 года. В 2015 году был принят закон о так называемой декоммунизации, в стране начался демонтаж мемориалов и переименование топографических объектов, связанных с советской историей. В последнее время эти действия приобрели характер борьбы со всем, что напоминает о многовековых связях с Россией. По всей Украине сносят памятники российским и советским деятелям, писателям, художникам и ученым, переименовываются носящие их имена улицы, убираются упоминания о роли советского народа в Победе в Великой Отечественной войне. Нередко новые названия выбираются в честь украинских националистов или даже нацистских преступников.