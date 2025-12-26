Жена осужденного в Курске экс-депутата Васильева сложила депутатские полномочия

Максим Васильев получил пять лет и шесть месяцев колонии общего режима за хищение выделенных на возведение фортификаций средств в особо крупном размере

Редакция сайта ТАСС

Максим Васильев © Егор Горожанкин/ ТАСС

КУРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Жена осужденного в пятницу по делу о хищениях на фортификациях экс-депутата Курской областной думы Максима Васильева Светлана решила сложить полномочия депутата городского собрания Курска. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Хинштейн.

"Светлана Васильева, жена экс-депутата Курской облдумы, осужденного сегодня по делу о хищениях на фортификациях, приняла решение добровольно сложить полномочия депутата горсобрания Курска. Соответствующее заявление уже поступило в горсобрание. Считаю это единственно верным решением. Ранее она активно поддерживала супруга, пытаясь "прикрыть" его от закона", - написал курский губернатор.

Ранее Хинштейн попросил сотрудников регионального отделения партии "Единая Россия" рассмотреть вопрос о выводе Васильевой из состава фракции партии. Такая позиция была вызвана вынесенным в пятницу Ленинским районным судом Курска приговора мужу Васильевой Максиму, который получил пять лет и шесть месяцев колонии общего режима за хищение выделенных на возведение фортификаций средств в особо крупном размере.

Губернатор пояснил, почему Максим Васильев получил именно такое наказание. "Максимальная срок по вмененной ему части 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата") - 10 лет. Однако Васильев официально заключил сделку со следствием, признал вину и дал показания на сообщников. В этом случае закон не позволяет суду назначать более 2/3 наказания от максимальной санкции", - написал Хинштейн, добавив, что с осужденного также взыщут 152 млн рублей.