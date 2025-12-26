В Кургане открыли новые участки дорог

Они станут составляющей транспортной сети развивающегося района Заозерный

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Новые участки дорог по проспекту Первомайскому открыли в Кургане, они станут важной составляющей транспортной сети развивающегося района Заозерный, где проживает треть населения города. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"Накануне новогодних праздников новые объекты стали настоящим подарком жителям областного центра. <…> Дорога по проспекту Первомайскому станет важной составляющей транспортной сети развивающегося района Заозерный, где проживает треть населения областного центра, построена школа на 1 500 мест. Протяженность открытых сегодня двух новых участков - более 1 км", - рассказали в правительстве.

На работы, в том числе обустройство тротуаров, светофоров, было направлено порядка 470 млн рублей.

В открытии участков дорог в режиме ВКС принял участие министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

"Всего с 2019 года на строительство дорог в Заозерном направили более 2,5 млрд рублей. Ранее в Заозерном уже были построены новые дороги по улицам Мальцева, Елисеева, а в этом году по улице Фарафонова, Витебского и Алексеева", - отметили в правительстве.

Итоги года в строительстве и ЖКХ

Кроме того, в Кургане в этот день после масштабной реконструкции открыли Арбинские водоочистные сооружения. Это основной источник водоснабжения областного центра, важнейший для города коммунальный объект. На реализацию проекта было привлечено порядка 2 млрд рублей. Было построено здание реагентного хозяйства для очистки воды от марганца и железа. Всего чистую воду благодаря реконструкции со следующей недели начнут получать более 300 тыс. жителей.

"Курганская область постоянно показывает устойчивые результаты в строительстве и ЖКХ. <...> Хочу поздравить губернатора региона Вадима Шумкова с результатами по вводу жилья, в этом году введено более 400 тыс. кв. метров. Главные показатели области выполнены во всех направлениях. Благодарю всю команду региона, строителей, проектировщиков, заказчиков, которые обеспечивают такой позитивный результат в масштабах региона. Из этого складываются положительные результаты по всей нашей стране", - сказал Файзуллин.