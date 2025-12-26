Вильфанд: москвичей ждет последняя оттепель в 2025 году

Научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что прогнозируется снег, местами умеренный, ночью и днем

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Последняя оттепель в 2025 году ожидается в Москве в субботу, температура будет около нуля. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"27 декабря последняя оттепель. И ночью, и днем температура - около нуля, небольшие осадки. А вот в воскресенье очередной циклон будет проходить через европейскую территорию. И прогнозируется снег, местами умеренный, и ночью, и днем. Кроме того, усиление ветра прогнозируется до 10-12 м/с, поэтому возможна небольшая метель", - сказал Вильфанд.

В ближайшие дни начнется постепенное понижение температуры. Уже в воскресенье и ночью, и днем от минус 2 до минус 7 градусов.