Эксперт Корнеев рассказал, как вырастут цены на такси перед Новым годом

Председатель союза "Цифровой мир" связывает рост стоимости с загруженностью дорог от традиционного повышения активности граждан перед праздником, в том числе из-за множества корпоративов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Цены на такси традиционно растут в преддверии Нового года. В последние дни декабря средний чек в Москве увеличится с 900 до 2,5 тыс. рублей за поездку, сообщил ТАСС председатель союза "Цифровой мир" Валерий Корнеев.

"В последнюю предпраздничную неделю 2025 года скачки цен на такси еще увеличатся, что связано с загруженностью дорог от традиционного повышения активности граждан перед Новым Годом, в том числе из-за множества новогодних корпоративов. Если средний чек в течение 2025 года на такси приблизился в Москве к 900 рублям, то в предпраздничную неделю он будет держаться по прогнозам около цифры 2,5 тыс. рублей за поездку", - сказал эксперт.

Новогодние праздники в этот раз продлятся 12 дней - с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. Они будут самыми долгими за много лет. 31 декабря выпадает на среду. Понедельник и вторник перед этим - рабочие дни.