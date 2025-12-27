Куренков: МЧС не считает нужным ужесточать ответственность за природные пожары

Глава ведомства напомнил, что за совершение такого преступления человеку грозит лишение свободы сроком до четырех лет

Глава МЧС России Александр Куренков © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Необходимости в ужесточении ответственности за природные и лесные пожары пока нет, так как существующих мер достаточно. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

"Ответственность за нарушения требований пожарной безопасности крайний раз изменялась в 2022 году: тогда ужесточили и уголовную ответственность за уничтожение или повреждение лесных насаждений, и усилили административную ответственность. Соответствующие изменения внесены в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. На сегодняшний день этих мер ответственности достаточно, и их пересмотр не требуется", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Куренков напомнил, что за лесные пожары лишиться свободы можно на четыре года. Максимальный административный штраф для граждан за сжигание сухой травяной растительности в нарушение установленного запрета был повышен в пять раз - с 3 тыс. рублей до 15 тыс. рублей. Во время действия особого противопожарного режима сумма вырастает до 20 тыс. рублей, если сжигание травы привело к пожару - до 50 тыс. рублей. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара, влечет административный штраф для граждан до 60 тыс. рублей, для должностных лиц - до 110 тыс. рублей, для юридических лиц - до 2 млн рублей.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.