Отловленного в Приморье тигра вернут в природу со спутниковым ошейником

Ошейник позволит отслеживать местоположение животного, сообщили в пресс-службе правительства региона

ВЛАДИВОСТОК, 27 декабря. /ТАСС/. Конфликтного тигра, которого отловили в селе Барабаш Хасанского округа Приморского края, вернут в природу, но со спутниковым ошейником для отслеживания его местоположения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Отловленного вчера в окрестностях Барабаша тигра осмотрели специалисты реабилитационного центра в селе Алексеевка. Это оказался здоровый трехлетний самец. В ближайшее время его выпустят в естественную среду обитания в районе с высокой плотностью копытных животных. На тигра наденут спутниковый ошейник, что позволит отслеживать его местоположение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что однажды подвергшиеся отлову тигры обычно больше не предпринимают попыток выхода к людям и выбирают местом жительства отдаленные уголки тайги.