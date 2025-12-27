Эксперт Ляшок: шестидневная рабочая неделя негативно скажется на жизни россиян

В этом случае вырастет число больничных и снизится уровень рождаемости, считает старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Увеличение продолжительности еженедельного рабочего времени может негативно сказаться на жизни россиян - вырастет число больничных и снизится уровень рождаемости. Такое мнение высказал ТАСС старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.

Ранее в СМИ появилась информация, что академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко считает, что россиянам пора перейти на шестидневную рабочую неделю.

"Увеличение продолжительности еженедельного рабочего времени потребует значительных изменений в трудовом законодательстве и в целом негативно отразится на многих аспектах жизни населения - вырастет число больничных и в целом уровень смертности, может снизиться рождаемость", - сказал Ляшок.

Он отметил, что трудовой кодекс не запрещает работодателям вводить шестидневную рабочую неделю, однако существуют ограничения по нормальной продолжительности рабочего времени (40 часов в неделю) и минимальному отдыху. Популярность пятидневки среди работодателей объясняется удобством и привычностью такой организации рабочего времени, рассказал эксперт.

По его мнению, глобальная тенденция последних ста лет направлена на сокращение рабочего времени, а не на его увеличение. Проблему нехватки кадров следует решать за счет повышения производительности труда, а не за счет увеличения нагрузки на работников.