Миронов предложил увеличить число бесплатных мест в вузах

Председатель партии "Справедливая Россия" уточнил, что необходимо расширить набор по дефицитным направлениям

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Число бюджетных мест в вузах нужно увеличивать соразмерно сокращению платных мест. Такое мнение высказал председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Ранее министр образования Валерий Фальков сообщил, что Минобрнауки планирует сократить около 45 тыс. платных мест в вузах.

"Число бесплатных мест почти не растет: в этом учебном году было 619 тыс., на следующий запланировано 620,5 тыс. Считаю, что число бюджетных мест должно увеличиваться соразмерно уменьшению платных", - сказал Миронов ТАСС.

При этом, добавил он, необходимо увеличить набор по дефицитным направлениям. "У нас не хватает медиков, педагогов, стране очень нужны ученые, инженеры различных профилей. И наша партия давно настаивает: обучение по необходимым стране, государству специальностям и в вузах, и в колледжах должно быть бесплатным", - подчеркнул депутат.