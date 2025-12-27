Маткапитал на первого ребенка в 2026 году составит 737 204 рубля

Выплата за второго ребенка достигнет 974 189 рублей, если родители не получали средства за первого, сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Повышение размеров некоторых социальных выплат, включая материнский капитал, запланировано в России с начала 2026 года.

Как в начале декабря рассказал ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция "Единая Россия"), на первого ребенка маткапиталл достигнет 737 204 рублей, а на второго, если за первого средства не получались, - 974 189 рублей.

Как уточнял парламентарий, эти средства можно потратить на такие цели, как строительство жилья, образование, социальная адаптация детей с инвалидностью и в том числе - на накопительную часть пенсии родителя по достижении ребенком трехлетнего возраста.