Декретные выплаты работающим матерям могут вырасти до 1,3 млн рублей

Как ранее сообщал член комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, "базой для расчета остается средний дневной заработок за два предшествующих года"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Сумма декретных выплат для работающих матерей в 2026 году вырастет в максимальном варианте до 1,3 млн рублей.

Как в начале декабря рассказал ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция "Единая Россия"), в России с начала 2026 года планируется повышение размеров некоторых социальных выплат и пенсий, включая декретные выплаты для работающих матерей.

"Базой для расчета остается средний дневной заработок за два предшествующих года. Общая сумма выплат при обычных родах (140 дней) достигнет 955 836 рублей, при осложненных родах (156 дней) - 1 065 074 рублей, при многоплодной беременности (194 дня) - 1 324 515 рублей", - указывал собеседник агентства.