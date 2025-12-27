Краснодарский край стал лидером в РФ по числу ДТП с участием пьяных водителей

В тройку лидеров также вошли Нижегородская область и Красноярский край

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Наибольшее число ДТП в РФ с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения выявлено с января по ноябрь 2025 года в Краснодарском крае. Это следует из материалов ГАИ, которые проанализировал ТАСС.

Так, за 11 месяцев текущего года в Краснодарском крае произошло 414 ДТП с водителями в состоянии опьянения. Также в пятерку лидеров вошли Нижегородская область, где произошло 329 автопроисшествий с пьяными водителями, Красноярский край - 308, Иркутская область - 304 и Приморский край - 289.

Меньше всего подобных ДТП произошло на федеральной территории "Сириус" и Ненецком автономном округе - по 3. Всего с января по ноябрь 2025 года в России зарегистрировано более 9 902 ДТП с водителями в состоянии опьянения, что на 8% меньше, чем годом ранее.