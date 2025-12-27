Бойцы группировки "Центр" готовятся к встрече Нового года

Военнослужащие украшают блиндажи и землянки гирляндами, устанавливают ели, развешивают мишуру и символику праздника, отметили в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Центр" готовят места временной дислокации в зоне проведения спецоперации к встрече Нового года. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие соединений и воинских частей группировки войск "Центр", выполняющие задачи специальной военной операции, ведут подготовку мест временной дислокации, блиндажных комнат досуга и полевых столовых к празднованию Нового года и Рождества Христова в тыловых районах и на линии боевого соприкосновения", - сказали в ведомстве.

Там рассказали, что бойцы украшают блиндажи и землянки праздничными гирляндами, устанавливают новогодние ели, развешивают мишуру и символику праздника. В полевых столовых военные повара готовят праздничное меню - нарезают салаты и формируют новогодний стол. От командования личный состав получил новогодние сувениры.

"Даже здесь, на переднем крае, важно сохранить ощущение праздника и домашнего тепла. Новый год объединяет, помогает отвлечься от боевой обстановки, вспомнить родных и почувствовать поддержку всей страны. Это напрямую влияет на моральный дух и сплоченность личного состава", - отметил замкомандира роты по военно-политической работе старший лейтенант Вячеслав Пономарев.

В Минобороны отметили, что создание праздничной атмосферы в боевых условиях способствует эмоциональной разгрузке военнослужащих. В свободное время бойцы общаются с родными по спутниковой связи, читают письма и открытки, которые регулярно поступают от близких и неравнодушных граждан со словами поддержки.

"Такая забота о быте и моральном состоянии личного состава положительно сказывается на психологическом климате в подразделениях и помогает военнослужащим сохранять высокий боевой дух и готовность к выполнению поставленных боевых задач в любых условиях", - подчеркнули в ведомстве.