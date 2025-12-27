Гвардейцы-десантники в преддверии Нового года посетили подшефную школу в ДНР

Там бойцы вручили детям новогодние подарки, рассказали в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения посетили подшефную школу имени героев-десантников в ДНР, где вручили детям новогодние подарки, сообщили в Минобороны РФ.

"В преддверии Нового года и в рамках агитационно-пропагандистской акции Воздушно-десантных войск "Герои нашего времени" новороссийские десантники посетили одну из подшефных школ в Донецкой Народной Республике, носящей почетное наименование "имени героев-десантников". Перед учащимися выступил заместитель командира Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения гвардии полковник Владислав Раимов, который передал приветствие от командующего ВДВ и группировкой войск "Днепр", Героя России генерал-полковника Михаила Теплинского", - сказали в ведомстве.

Десантники вручили детям младших классов новогодние подарки, для класса информатики передали 15 комплектов персональных компьютеров. Также для учащихся была развернута выставка вооружения, экипировки и снаряжения, применяемого десантниками в ходе СВО. Ученики смогли пообщаться с бойцами, представить себя в роли операторов беспилотников, освоить основы первой помощи в полевых условиях.

В Минобороны РФ информировали, что акция ВДВ "Герои нашего времени" продолжит работу в 2026 году в учебных заведениях ДНР, Запорожской и Херсонской областей.