Два летевших в Красноярск самолета ушли на запасной аэропорт в Абакане

Причиной стали неблагоприятные метеоусловия

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Самолеты, летевшие из Москвы и Сочи в Красноярск, ушли на запасной аэропорт в Абакан по причине неблагоприятных метеоусловий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта Красноярск.

"Самолеты, следующие рейсами UT571 из Москвы и FV6876 из Сочи ушли на запасной аэродром в Абакан по метеоусловиям аэропорта Красноярск - сильный боковой ветер", - говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что аэропорт работает в штатном режиме на прием и отправку воздушных судов. Решение о посадке принимает экипаж.

По данным синоптиков, 27 декабря в центральных и южных районах края порывы ветра местами могут достигать 25 м/с и более.