Врач Рябова: попытки доесть салаты приводят к токсикоинфекциям

Блюда, заправленные майонезом, не хранятся больше суток, сообщила научный сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Попытки доесть все новогодние салаты через сутки после их приготовления могут привести не только к отравлениям, но и к токсикоинфекциям. Об этом сообщила ТАСС аллерголог-иммунолог, научный сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета Ксения Рябова.

"Большая проблема после новогодних дней - это попытка съесть все, что было наготовлено к празднику. И иногда это приводит в том числе к пищевым токсикоинфекциям, потому что салаты, заправленные майонезом, не хранятся больше суток. Дальше уже блюдо "переходит на темную сторону" - и можно <...> отравиться", - сказала она.

По ее словам, также необходимо соблюдать "разумную умеренность" в потреблении продуктов в течение праздников. В первую очередь, не стоит переедать и злоупотреблять алкоголем. "Во всем хороша мера: не стоит за всю новогоднюю ночь пытаться съесть весь холодильник, а потом за оставшиеся несколько дней доесть все салаты, особенно если они вызывают сомнения", - заключила Рябова.