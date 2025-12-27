Около 3 тыс. добровольцев прошли в 2025 году подготовку по программам ВСКС

В их числе спасатели, готовые к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций различного характера, отметили в пресс-службе ведомства

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС) обучил более 3 тыс. добровольцев по программам подготовки спасателей и добровольцев, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Свыше 3 тыс. добровольцев подготовлены по различным направлениям за 2025 год. Среди них - спасатели, готовые к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций различного характера", - сказали в пресс-службе.

В этом же году создано 64 новых студенческих спасательных отряда, открыто отделение в Еврейской автономной области, ставшее 89-м по счету в системе ВСКС. Всего в организации состоят 9,3 тыс. добровольцев. "2025 год стал серьезным новым рубежом для всей системы реагирования на ЧС, и ВСКС показал, что является надежной опорой в самых сложных условиях. Добровольцы 62 раза выезжали на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и проведение аварийно восстановительных работ - от разлива нефтепродуктов в Черном море до лесных пожаров и подтоплений в Забайкалье, Иркутской области и других регионах", - цитируют в пресс-службе руководителя ВСКС Евгения Козеева.

Добровольцы ВСКС одними из первых прибыли на ликвидацию разлива мазута на побережье Анапы. Они вручную очистили более 11,5 тыс. кв. метров берега, собрав 26 тыс. мешков загрязненного грунта. Спасли из нефтепродуктов 159 птиц. Наряду с профессиональными пожарными добровольцы тушили природные пожары в Забайкалье, где спасли от огня 39 тыс. га земли. Когда в регионе начались паводки, студенты-спасатели откачивали воду из подвалов домов и просушивали их теплопушками, убирали мусор с подтопленных участков.

Весь год добровольцы из ВСКС помогали ликвидировать последствия украинских обстрелов в исторических регионах России: утепляли дома, помогали разбирать поврежденные конструкции и раздавали гуманитарную помощь. Эта же работа проводилась в Курской области, где открыт объединенный штаб гуманитарной помощи. "Отдельное направление, которое во многом определяет наше будущее, - работа с детьми. Сегодня действует 234 школьных спасательных отряда в 53 регионах, в них активно участвуют 3 806 школьников, а за год проведено 743 мероприятия с участием более 24 тысяч детей. Это не формальность, а реальные навыки, которые могут однажды спасти жизнь", - добавил Козеев.

27 декабря в России отмечается День спасателя, который является не только праздником сотрудников профессиональных служб, но и всех тех, кто по зову сердца является спасателем. Среди них и частные спасательные команды и добровольцы