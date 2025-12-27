На Северо-Западе России ожидаются снегопады, туманы и дожди

В отдельных районах будут наблюдаться изморозь и гололед

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Насыщенную осадками погоду прогнозируют специалисты практически во всех регионах СЗФО. На северных территориях пройдут снегопады, в Архангельской области и Ненецком автономном округе (НАО) возможны туманы; жителям регионов, расположенных южнее, стоит ожидать дождей, иногда с мокрым снегом. Об этом сообщили синоптики регионов.

По данным Севгидромета, в Архангельской области в выходные будет классическая зимняя погода. Ожидается снег и легкий мороз, температура минус 2-7 градусов, местами до 16 градусов ниже нуля. В отдельных районах будут наблюдаться изморозь и гололед, туман. В НАО местами пройдет небольшой снег, также гололед, туман, ветер местами порывы до 12 м/с. Температура минус 4-9 градусов, местами до плюс 1 градуса; на востоке округа минус 13-18, при прояснениях - до 28 градусов мороза.

В Республике Коми продолжатся умеренные снегопады, температура воздуха ночью и днем от минус 8 до минус 13 градусов, на востоке региона - до 25 градусов мороза. В Вологодской области в ночь на субботу в тыловой части циклона с северными ветрами начнется поступление холодного воздуха, температура воздуха опустится до минус 1-3 градусов на западе области, до минус 10 градусов - в восточной части. Днем временами возможны снегопады, температура от минус 1 до минус 7 градусов. В ночь на воскресенье похолодание продолжится, на востоке области подморозит до минус 13-17 градусов, на остальной территории ожидается 4-7 градусов ниже нуля. Дневная температура составит от минус 2 до минус 10 градусов.

По данным Карельского гидрометцентра, в субботу ночью по северным районам республики пройдет небольшой, местами умеренный снег. Днем также снег, местами сильный. В отдельных районах ожидается метель. На дорогах гололедица. Температура воздуха минус 1-6 градусов в течение суток.

По информации Псковского ЦГМС, 27 декабря на территории области ожидается облачная погода. Ночью преимущественно без осадков, днем пройдут мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер западных направлений 9-14 м/сек. Температура воздуха по области ночью ноль - минус 3 градуса, днем ноль - плюс 3 градуса. Атмосферное давление низкое.

"Циклон, смещающийся со Скандинавии, в предстоящие выходные дни обещает в Новгородской области относительно теплую для декабря погоду с ночной температурой воздуха от ноля до минус 5 градусов, днем - минус 3-плюс 2 градуса. В субботу днем пройдут осадки в виде мокрого снега, местами с дождем, ветер северо-западный порывистый. В воскресенье характер погоды существенно не изменится. В Великом Новгороде ночью ожидается ноль - минус 2 градуса, без существенных осадков, днем ноль - плюс 2 градуса, мокрый снег с дождем", - сообщили синоптики.

В Калининградской области в последние календарные выходные декабря ожидается не по-зимнему теплая погода. В субботу днем температура воздуха по региону от 2 до 7 градусов выше нуля. На небе облачно, но с прояснениями, днем временами осадки в виде дождя, дождя со снегом. Ветер западный, северо-западный, сильный, с порывами до 22 м/с.

В воскресенье характер погоды мало чем будет отличаться. Так же облачно с прояснениями, временами дождь, дождь со снегом. Ветер северо-западный со скоростью 12-17 м/ с, порывы до 22 м/с. Температура воздуха ночью ноль - плюс 5 градусов, днем плюс 1-6 градусов. В Калининграде, по данным официального сайта регионального гидрометцентра, в субботу ночью плюс 2 градуса, днем - плюс 6, в воскресенье плюс 3 и плюс 4 градуса соответственно.