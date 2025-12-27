Фадеев призвал чиновников воздержаться от отдыха в "пышущих богатством" местах

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека призвал чиновников знать меру

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев посоветовал чиновникам воздержаться в новогодние праздники от отдыха в "пышущих богатством" местах, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Кто-то ездит в Арабские Эмираты. По-моему, это неприлично во время войны - ездить в Арабские Эмираты, в эти цветущие таким пышущим богатством места. Это неправильно", - сказал Фадеев.

Он призвал чиновников знать меру. "Не советую чиновникам, даже региональным, ездить вот в такие места, где такой жир денежный льется. Не надо. Это же очевидно, война идет", - сказал Фадеев.