"Яндекс вордстат": запросов россиян о Долиной в шесть раз больше, чем про оливье

Про ситуацию с певицей и ее квартирой с 25 ноября по 25 декабря 2025 года зафиксировали свыше 1,8 млн запросов

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Количество запросов у россиян в канун Нового года про ситуацию с народной артисткой РФ, певицей Ларисе Долиной более чем в 6 раз больше, чем про салат оливье и способы его приготовления. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс вордстат", которые изучил ТАСС.

Про ситуацию с Долиной и ее квартирой в период с 25 ноября по 25 декабря 2025 года было зафиксировано свыше 1,8 млн запросов. В свою очередь, про салат "Оливье", который традиционно подается на новогодний стол, зафиксировано за тот же срок почти 300 тыс. запросов.

Дело Долиной

Верховный суд 16 декабря поставил точку в рассмотрении дела о квартире Ларисы Долиной в центре Москвы, сделка по продаже которой Полине Лурье ранее была отменена судами нижестоящих инстанций. По решению ВС РФ право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть. Вопрос о принудительном выселении певицы и ее семьи предстоит рассмотреть Мосгорсуду.

В августе 2024 года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позже она обратилась в полицию, заявив, что стала жертвой аферы, а затем добилась отмены сделки через суд.

На фоне истории с квартирой Долиной сообщалось о множестве случаев, когда суды принимали решение не в пользу покупателей квартир, проданных бывшими владельцами под влиянием мошенников. Эти инциденты широко обсуждаются и комментируются, в обиход вошел термин "схема Долиной". В частности, районные суды Санкт-Петербурга за 2024-2025 гг. рассмотрели более 50 подобных споров.