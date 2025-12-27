Ветеран спецслужб: памятники силовикам на Украине уничтожаются с особой ненавистью

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Представители украинских радикальных движений уничтожают памятники сотрудникам советских силовых структур с особой ненавистью. Об этом в интервью ТАСС заявил руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России в 2000-2015 годах генерал-полковник Александр Безверхний.

"После антиконституционного переворота на Украине там прокатилась волна русофобии, сметая стоящие у нее на пути монументы нашей общей истории. Дикари XXI века объявили охоту на памятники фактическому создателю Украины как государства В. И. Ленину, цинично назвав это позорное явление "ленинопад". С особой ненавистью украинские радикалы взялись за уничтожение монументов, посвященных сотрудникам государственной безопасности и правоохранительных органов", - сказал он.

Безверхний отметил, что подобным образом были уничтожены киевский памятник "Мужественным чекистам - бойцам Революции" в 2016 году и памятник "Солдатам правопорядка" в Николаеве в 2021 году.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали после госпереворота 2014 года. В 2015 году был принят закон о так называемой декоммунизации, в стране начался демонтаж мемориалов и переименование топографических объектов, связанных с советской историей. В последнее время эти действия приобрели характер борьбы со всем, что напоминает о многовековых связях с Россией. По всей Украине сносят памятники российским и советским деятелям, писателям, художникам и ученым, переименовываются носящие их имена улицы, убираются упоминания о роли советского народа в Победе в Великой Отечественной войне. Нередко новые названия выбираются в честь украинских националистов или даже нацистских преступников.