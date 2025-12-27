Белгородская область получила около 600 генераторов

Они приобретены на деньги из резервного фонда правительства РФ

БЕЛГОРОД, 27 декабря. /ТАСС/. Белгородская область получила 596 генераторов, приобретенных на деньги из резервного фонда правительства РФ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"Получили все 596 генераторов, которые приобрели на деньги из резервного фонда правительства Российской Федерации. Еще раз хотел сказать слова благодарности лично Михаилу Владимировичу Мишустину за принятое решение", - сказал Гладков.

По его словам, после проверки наличия комплектации и документации в федеральном казначействе, генераторы в срочном порядке развезут по всем муниципальным образованиям: на объекты здравоохранения, пункты обогрева, пункты временного размещения, объекты водоканала, котельные, социальные объекты, крышные котельные. "Там, где есть возможность установить генераторы, мы сейчас это делаем. Помимо генераторов, купленных на деньги из резервного фонда, много рассказываю о помощи других регионов. Благодарен своим коллегам-друзьям из числа губернаторов за неоценимую и своевременную помощь, "Россетям", которые помогли собрать из подразделений других регионов дополнительный объем, который уже пришел и установлен на наших объектах. Плюс, конечно, главное управление МЧС России по Белгородской области помогло по своей линии", - сообщил губернатор.