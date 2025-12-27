"Русский стандарт": большинство россиян откажутся от живой елки на Новый год

При этом абсолютное большинство россиян покупают подарки на Новый год в декабре

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Около 60% россиян планируют встретить Новый год с искусственной елью, живое дерево поставят дома лишь 13% респондентов. Такие результаты получил банк "Русский стандарт" (опрос есть у ТАСС).

"Главной частью украшения дома ко встрече Нового года у большинства россиян станет искусственная ель. За такой практичный подход проголосовали в этом году 60% участников опроса, их число не меняется третий год подряд. Живую лесную красавицу поставят дома 13% респондентов (16% в 2024 и в 2023 гг.). И оставшиеся 27% планируют просто празднично украсить дом (24% в предыдущие два года)", - отметили в пресс-службе банка.

При этом абсолютное большинство россиян покупают подарки на Новый год в декабре. В начале декабря в магазины отправляются 39% россиян (48% в 2024 и 42% в 2023). Еще 35% откладывают покупку подарков на конец года (26% и 34% в предыдущие годы).

"Интересно, что в 2025 году 12% респондентов выбирали сюрпризы под елочку во время популярных осенних распродаж (9% в 2024 и 8% в 2023). И оставшиеся 14% ответили, что в этом году не планируют ничего дарить на праздник (17% и 16% в предыдущие годы)", - указали в пресс-службе.

Большинство россиян планируют встречать в семейном кругу в домашней атмосфере - 77%. А в прошлом году их количество было 76%, а еще годом ранее - 72%.

В опросе принимали участие более 2 тыс. респондентов из числа клиентов банка "Русский стандарт", участников групп в социальных сетях.