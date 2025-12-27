В Московском кинокластере сняли 10 новогодних проектов

Среди них "Одна дома-3", "Елки 12", "Звезды в Сибири" и "Письмо Деду Морозу"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Съемки 10 проектов с новогодней тематикой, среди которых "Одна дома-3", "Елки 12", "Звезды в Сибири" и "Письмо Деду Морозу", прошли в Московском кинокластере за время его работы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского кинокластера.

"В кинопарке "Москино" сняли фильмы "Одна дома-3", "Баба Яга спасает Новый год", "Звезды в Сибири" и "Новогодний экспресс". Киностудия Горького в рамках возрождения собственного кинопроизводства представила первый крупный проект "Письмо Деду Морозу", а на кинозаводе "Москино" сняли эпизоды фильмов "Снеговик", "Елки 12" и "Зима в Простоквашино". Также в Москве снимали проекты "Старый новый бывший" и "Яга на нашу голову". 27 ноября 2025 года состоялась премьера двух новогодних фильмов - "Письмо Деду Морозу" и "Одна дома-3", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что согласовать съемки в городе и на площадках Московского кинокластера помогает столичная кинокомиссия. С помощью нее продюсеры и съемочные группы налаживают работу с городскими структурами, получают разрешения и могут организовать процесс без ущерба для ритма мегаполиса. Комиссия согласует скаутинг и подбор локаций, перекрытие улиц, доступ к объектам городской инфраструктуры, а также сопровождает как статичные, так и динамичные съемки. В ее распоряжении - собственный автопарк из 198 единиц разногабаритного транспорта с профессиональными водителями, а также команда кинокомиссаров, оперативно решающих вопросы на площадке.

В кинокластере добавили, что новогодняя семейная комедия "Письмо Деду Морозу" стала первым крупным проектом Киностудии Горького в составе Московского кинокластера. Премьера также стала одним из главных событий в год 110-летия легендарной киностудии. "Это кино подарит зрителям атмосферу новогоднего волшебства, заставит задуматься о ценности семьи, и о том, как важно в любом возрасте верить в чудо", - добавили в пресс-службе.

Одну из сцен предстоящей части франшизы "Елки 12" снимали на Саввинской набережной в настоящем караоке-клубе. Съемки проходили в летний день, поэтому для создания новогодней атмосферы пришлось завалить подступы к заведению россыпями искусственного снега.

А фильм "Яга на нашу голову", который вышел на большие экраны 13 ноября, рассказывает историю дружбы колдуньи Яги и мальчика Пети. В нем можно увидеть красоту московских улиц, зданий, сооружений и проникнуться атмосферой парков. Съемки проходили в знаковых точках столицы, например, в Театре Российской Армии воссоздали интерьер театра Кощея. А чтобы усилить атмосферу сказки, для съемок экстерьера театра Кощея выбрали здание Петровского путевого дворца.