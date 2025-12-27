ГД в начале сессии обсудит пакет мер по противодействию мошенникам

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Госдума в начале весенней сессии в приоритетном порядке рассмотрит внесенный правительством РФ законопроект по защите граждан от телефонного и интернет-мошенничества. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

"Внесенную инициативу рассмотрим в начале сессии в приоритетном порядке", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба.

Он напомнил, что "в 2025 году было принято 10 федеральных законов, направленных на противодействие киберпреступности".