Бастрыкин отметил ключевую роль МЧС в обеспечении безопасности

Председатель Следственного комитета России поздравил сотрудников и ветеранов МЧС России с 35-летием со дня образования ведомства

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС России с 35-летием со дня образования ведомства, отметив его ключевую роль в обеспечении безопасности граждан и защите населения от чрезвычайных ситуаций.

"За 35 лет МЧС России прошло путь от создания в 1990 году Российского корпуса спасателей до мощной и высокотехнологичной структуры, имеющей современную авиацию, специализированные центры и подготовленные кадры. Ведомство играет ключевую роль в обеспечении безопасности граждан, защите населения и территорий от природных и техногенных катастроф", - написал Бастрыкин на своей странице во "ВКонтакте".

Бастрыкин подчеркнул, что сотрудники ведомства ежедневно демонстрируют высокий профессионализм, самоотверженность и готовность прийти на помощь в любой точке страны и за ее пределами. По его словам, работа в системе МЧС предъявляет высочайшие требования к личным и деловым качествам сотрудников, а от их способности оперативно оценивать обстановку и принимать решения в экстремальных условиях напрямую зависят человеческие жизни.

Отдельно глава СК отметил расширение спектра задач МЧС в современных условиях, включая оказание помощи мирным жителям в зонах проведения специальной военной операции, участие в восстановлении гражданской инфраструктуры, разминирование территорий и доставку гуманитарных грузов.

Он также поздравил главу МЧС России Александра Куренкова, отметив, что под его руководством ведомство продолжает активно развиваться.

Кроме того, Бастрыкин подчеркнул значимость взаимодействия Следственного комитета и МЧС при расследовании причин крупных пожаров, техногенных аварий и катастроф, указав, что совместная работа способствует предупреждению подобных трагедий в будущем.