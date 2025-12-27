В Грузии продлили социальную помощь беженцам с Украины до 1 апреля

Для беженцев предусмотрены социальные выплаты и бесплатные медицинские услуги

ТБИЛИСИ, 27 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе распорядился продлить до 1 апреля 2026 года срок действия социальных выплат беженцам с Украины. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского правительства.

"По распоряжению правительства Грузии для граждан Украины, прибывших в Грузию в связи с боевыми действиями, и людей, имеющих постоянный вид на жительство на Украине, в рамках мер по социально-экономической поддержке до 1 апреля 2026 года продлена выдача 300 лари (более $111 - прим. ТАСС) на семью и 45 лари (более $16 - прим. ТАСС) на человека", - говорится в сообщении.

До этого же срока беженцы с Украины смогут получать бесплатно медицинские услуги в Грузии. Речь идет о лечении сахарного диабета, туберкулеза, ВИЧ-инфекции, иммунизации, родах, скрининге новорожденных, неотложной помощи.