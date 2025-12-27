Ветеран спецслужб: на местах ожесточенных боев ВОВ установили 20 часовен

Александр Безверхний отметил, что в скором времени планируется открытие подобной часовни в Петропавловске-Камчатском

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. 20 часовен было установлено на местах ожесточенных сражений Великой Отечественной войны в рамках проекта "Молчаливое эхо войны" с 2009 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России в 2000-2015 годах генерал-полковник Александр Безверхний.

Такие часовни сооружаются в память о погибших в годы Великой Отечественной войны сотрудниках органов госбезопасности Советского Союза.

"С 2009 года сооружаются мемориалы "Часовые памяти". Ежегодно к проекту присоединяются все новые российские регионы. Мемориалы уже установлены в Калининградской, Псковской, Смоленской, Ленинградской, Мурманской, Курской областях, республиках Дагестан и Карелия, в городах-героях Волгограде и Севастополе, городах воинской славы Волоколамске, Хабаровске, Орле и Пензе. В этом году в число участников благотворительной программы вошла братская Республика Беларусь. Юбилейная, 20-я часовня в память о тех, кто ушел защищать Родину и не вернулся, была открыта на окраине небольшого белорусского городка Крупки в 100 километрах от Минска", - сказал он.

Безверхний отметил, что в скором времени планируется открытие подобной часовни в Петропавловске-Камчатском. "Эта часовня будет символизировать связь нескольких поколений защитников Отечества - воинов, отразивших здесь атаки англо-французской эскадры в 1854 году, и защитников Дальнего Востока от японских милитаристов", - подчеркнул он.

Кроме того, генерал-полковник рассказал, что после Великой Отечественной войны десятки сотрудников военной контрразведки были представлены к званию Героя Советского Союза. "К сожалению, большинство реляций и представлений к этому высокому званию, которые мы сегодня находим в архивах, остались не реализованными. Только четыре военных контрразведчика -Петр Анфимович Жидков, Григорий Михайлович Кравцов, Василий Михайлович Чеботарев и Михаил Петрович Крыгин - были удостоены звания Героя Советского Союза. Все - посмертно", - добавил он.

Программа "Молчаливое эхо войны" по открытию в регионах России мемориальных памятников реализуется с 2009 года. Проект возведения мемориальных часовен в рамках программы получил благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Также в рамках этой акции общественная организация "Ветераны военной контрразведки" при поддержке ФСБ и Минобороны проводит благотворительную программу по поиску захоронений бойцов Красной армии и сотрудников органов госбезопасности.

Часовня памяти - мемориальное сооружение, устанавливаемое в честь погибших, пропавших без вести воинов или как памятник на захоронении, часто в виде миниатюрной церкви, украшенной религиозной символикой и именами, служит для молитвы и увековечивания памяти.