ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

На Крымском мосту перекрывали движение

Ограничения действовали временно
Редакция сайта ТАСС
07:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту был временно приостановлен. Об этом информировали в Telegram-канале, посвященном ситуации на подходах к мосту.

В сообщении уточнялось, что движение автомобилей по Крымскому мосту на перекрыто.

Позже в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту сообщили, что движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено.

В новость внесены изменения (10:54 мск) - добавлена информация о возобновлении движения.
​​ 

РоссияКрым