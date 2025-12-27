На Камчатке из-за циклона медики пешком по снегу добирались до пациентов

Мощный циклон обрушился на юг региона ночью 27 декабря

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 декабря. /ТАСС/. Сотрудники скорой помощи в Петропавловске-Камчатском из-за снегопада были вынуждены добираться пешком до пациентов, где нельзя было проехать на автомобиле. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Камчатского края.

"Все вызовы скорой помощи 27 декабря в Петропавловске-Камчатском были обслужены, всем пациентам оказана медицинская помощь. До мест, до которых нельзя было добраться на служебном автомобиле, бригады шли пешком, на носилках несли пациентов, если они не могли передвигаться самостоятельно", - сказали в ведомстве.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором медики передвигались через сугробы, чтобы доставить кровь в центр переливания.

Мощный циклон обрушился на юг Камчатки ночью 27 декабря. С утра движение общественного транспорта было приостановлено. Школьников досрочно отправили на каникулы. Жителей города просят оставаться дома и не выезжать на дорогу на личном транспорте. На основных магистралях продолжается очистка снега и расширение проезжей части. Город остается во власти циклона, ситуация осложнена выпадением большого количества осадков в виде мокрого снега.