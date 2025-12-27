Володин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС России с Днем спасателя
07:26
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС России с Днем спасателя, отметив, что их мужество и верность служебному долгу вызывают глубокое уважение.
"Поздравляю сотрудников и ветеранов МЧС России с профессиональным праздником. Спасатели приходят на помощь людям в чрезвычайных ситуациях, выполняют задачи по ликвидации последствий стихийных бедствий. Рискуют собой ради спасения жизни наших граждан. Мужество и самоотверженность сотрудников МЧС России, их верность служебному долгу вызывают глубокое уважение", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.