Володин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС России с Днем спасателя

Мужество и самоотверженность сотрудников ведомства вызывают глубокое уважение, указал председатель Госдумы

Редакция сайта ТАСС

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС России с Днем спасателя, отметив, что их мужество и верность служебному долгу вызывают глубокое уважение.

"Поздравляю сотрудников и ветеранов МЧС России с профессиональным праздником. Спасатели приходят на помощь людям в чрезвычайных ситуациях, выполняют задачи по ликвидации последствий стихийных бедствий. Рискуют собой ради спасения жизни наших граждан. Мужество и самоотверженность сотрудников МЧС России, их верность служебному долгу вызывают глубокое уважение", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.