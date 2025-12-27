Репродуктолог объяснила, чем грозит ЭКО от востребованных доноров спермы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Процедура ЭКО от мужчин-доноров, которые множество раз сдавали свой биоматериал для оплодотворения, может привести к близкородственным связям в будущем и, как следствие, к генетическим мутациям. Женщинам следует избегать таких востребованных банков спермы, сообщила ТАСС завотделением вспомогательных репродуктивных технологий ГКБ им. Ф.И.Иноземцева Татьяна Стрижова.

"Если в пределах одного города и региона родится множество детей от одного биологического отца, то в будущем это грозит близкородственными браками и рождением детей с генетическими заболеваниями. Это связано с повышенной вероятностью получения рецессивных генов от близкородственных родителей", - сказала она.

По её словам, мужчинам-донорам сдавать сперму можно неограниченное количество раз с 18 до 35 лет. "Ранее Минздрав России устанавливал ограничение: не более 10 детей от одного донора-мужчины на 800 тыс. населения в пределах одного региона. Сейчас это требование не действует. Распространение донорского материала контролируют сами банки", - пояснила собеседница агентства.

Планирующим беременность женщинам не следует искать конкретных доноров в надежде, что ребёнок унаследует внешность или интеллект биологического отца, подчеркнула Стрижова. "Безусловно, от отца ребенку могут передаваться некоторые особенности внешности. Генетика играет роль в формировании этих характеристик, но на их проявление влияют и другие факторы. Отец передаёт ребёнку половину своего генома, включая гены, которые участвуют в формировании умственных способностей", - добавила репродуктолог.

Интеллект - это полигенный признак и на его формирование влияет множество генов, полученных от обоих родителей, добавила Стрижова. Кроме того, по ее словам, одни из ключевых ролей в становлении личности играет факторы окружающей среды, воспитание и индивидуальный опыт.