На Дальнем Востоке около 4 тыс. пассажиров ожидают вылета из-за задержки рейсов

Транспортные прокуроры держат на контроле предоставление людям обязательных услуг

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 27 декабря. /ТАСС/. Порядка 4 тыс. пассажиров в Хабаровске, Владивостоке, Магадане и на Камчатке ожидают вылета из-за задержки авиарейсов. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Читайте также Что делать, если отменили или задержали рейс

"Дальневосточная транспортная прокуратура держит на контроле ситуацию, связанную с задержками авиарейсов в Дальневосточном федеральном округе. Сегодня в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропортах прибытия воздушные суда, выполнявшие рейсы из Москвы на Камчатку и Магадан авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия", были вынуждены совершить посадку на запасной аэродром в Хабаровске. Отправления ожидают более 650 пассажиров", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Хабаровске задержаны вылеты в Магадан и Петропавловск-Камчатский, на эти рейсы было зарегистрировано 214 пассажиров. На Камчатке из-за циклона более чем на четыре часа задержаны рейсы в Москву, Владивосток, Хабаровск и Северо-Курильск. Там ожидают отправления свыше 800 пассажиров.

В международном аэропорту Владивосток более чем на четыре часа отложены вылеты рейсов в Петропавловск-Камчатский, Иркутск, Екатеринбург, Москву. Там ожидают отправления более 1,3 тыс. пассажиров. Вылеты возобновятся по мере улучшения метеоусловий. В Магадане аэропорт закрыт до 28 декабря из-за сложных метеоусловий. Там отложены рейсы в Москву, Красноярск и Хабаровск, Иркутск, Новосибирск, Петропавловск-Камчатский, Синегорье и Сусуман. Задержаны свыше 1 тыс. граждан.

Отмечается, что в аэропортах Хабаровска и Владивостока организованы мобильные приемные. Транспортные прокуроры держат на контроле предоставление пассажирам обязательных услуг. Перевозчики приняли меры по обеспечению граждан питанием и проживанием.

Ранее сообщалось, что вылет трех авиарейсов задерживается в аэропорту Благовещенска из-за позднего прибытия судов и по метеоусловиям. Были отложены рейсы до Южно-Сахалинска, Магадана и Улан-Удэ. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура также контролирует соблюдение прав пассажиров.