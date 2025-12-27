Помогавшим раненым при атаках ВСУ на Курскую область медикам вручили госнаграды

Медработники награждены медалями Луки Крымского, почетными грамотами и благодарностями президента России

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Губернатор Александр Хинштейн вручил госнаграды врачам, медработникам и медицинскому персоналу, которые оказывали помощь раненым в результате атак Вооруженных сил Украины на Курскую область. Большинство награжденных - работники Рыльской и Льговской ЦРБ, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

"Накануне по поручению президента вручил государственные награды врачам и медработникам Курской области. Большинство награжденных - работники Рыльской и Льговской ЦРБ, которые первыми принимают пострадавших от действий ВСУ", - написал он.

По его словам, медработники награждены медалями Луки Крымского, почетными грамотами и благодарностями президента России. "Эти награды - наше "огромное спасибо" врачам, медработникам и медицинскому персоналу за ежедневный самоотверженный труд. Работа медиков прифронтового региона отличается особой ответственностью и колоссальной нагрузкой. Но, несмотря на это, каждый день они с максимальной отдачей, искренне и добросовестно выполняют свое предназначение", - написал Хинштейн.