Кабмин направит 250 млн рублей на капремонт курского перинатального центра

Само учреждение расположено в историческом здании, его площадь составляет 2,6 тыс. кв. м

Здание Областного перинатального центра в Курске © Клеткин/ Wikimedia Commons/ CC BY-SA 3.0

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ выделит 250 млн рублей на капитальный ремонт здания Областного перинатального центра в Курске. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Из резервного фонда кабмина будет направлено 250 млн рублей на финансовое обеспечение капитального ремонта здания Областного перинатального центра в Курске. С помощью выделенных средств будет проведен первый этап капитального ремонта медицинского учреждения", - говорится в сообщении.

Само учреждение расположено в историческом здании, его площадь составляет 2,6 тыс. кв. м. В центре оказывается специализированная высокотехнологическая помощь в акушерстве, гинекологии, неонатологии, анестезиологии, реаниматологии, в том числе беременным и новорожденным из приграничных городов и населенных пунктов. "Принятое решение позволит повысить доступность и качество оказания такой помощи", - пояснили в правительстве.

Финансовую помощь направят в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры здравоохранения".