На трассе "Сибирь" восстановили движение после ДТП

Федеральная трасса связывает Новосибирск и Иркутск

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 27 декабря. /ТАСС/. Движение на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Кемеровской области полностью восстановлено. Об этом говорится в Сибуправтодоре.

Ранее ведомство сообщало, что утром 27 декабря было полностью перекрыто движение на 358-м км трассы.

"С 14:05 (10:05 мск) на 358-м км трассы Р-255 "Сибирь" движение в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Федеральная трасса Р-255 "Сибирь" связывает Новосибирск и Иркутск, проходя, в том числе по территории Кемеровской области.