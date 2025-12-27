Стало известно время закрытия Красной площади для посещения в Новый год

Она будет закрыта с 18:00 31 декабря до 10:00 1 января

Красная площадь © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Красная площадь в центре Москвы будет закрыта для посетителей с 18:00 мск 31 декабря 2025 года до 10:00 мск 1 января 2026 года, ГУМ-каток работает в соответствии с расписанием. Об этом ТАСС сообщили пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Главное управление МВД России по городу Москве информирует: с 18:00 мск 31 декабря 2025 года до 10:00 мск 1 января 2026 года Красная площадь будет закрыта для посещения", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что исключение составляет ГУМ-каток. Он работает в соответствии со своим расписанием.