В аэропорту Шереметьево ввели ограничения

Расписание некоторых рейсов может быть изменено
14:09
обновлено 14:15

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Столичный аэропорт Шереметьево принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами из-за введенных временных ограничений. Об этом сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Шереметьево. В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе Шереметьево аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении.

Как добавили в Росавиации, возможны корректировки в расписании части рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. 

