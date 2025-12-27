В Дагестане открыли мемориальные доски погибшим участникам СВО

Право открыть их было предоставлено главе Дербентского района и родителям героев

МАХАЧКАЛА, 28 декабря. /ТАСС/. Имена пяти погибших героев СВО увековечили в Дербентском районе Дагестана. Мемориальные доски открыли в четырех школах муниципалитета, сообщает пресс-служба районной администрации.

"В четырех школах Дербентского района: Мамедкалинской СОШ №2, Саликской СОШ, Геджухской СОШ и Сабновинской СОШ состоялось открытие мемориальных досок. Они увековечат память героев, отдавших свои жизни за Родину в ходе специальной военной операции на Украине. Навечно вписаны в историю имена бойцов: Яхьи Рагимова, Юзбега Муртазалиева, Кемрана Шихахмедова, Мугаддеса Самедова и Автандила Джалилова. Церемонии открытия посетил глава Дербентского района Эльман Аллахвердиев", - говорится в сообщении.

По сообщению пресс-службы, почетное право открыть мемориальные доски было предоставлено главе муниципалитета и родителям героев.

"Мы склоняем головы в память о наших героях - солдатах России, которыми гордится наша страна и наш Дербентский район. Это отважные сыны Отечества, мужественно выполнившие свой долг до конца, отдав самое ценное - свою жизнь, защищая Родину. Мы обязаны помнить об этом и передавать эту память подрастающему поколению", - цитирует пресс-служба слова Аллахвердиева.