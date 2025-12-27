Погранслужба Украины заявила о росте числа пересечений границы

Автомобильных очередей на въезд на территорию Украины не наблюдается, сообщила ГПСУ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Госпогранслужба Украины (ГПСУ) зафиксировала возрастание пассажиропотока через пункты пропуска Львовской и Волынской областей, отметив повышенную нагрузку на КПП.

"Наибольшие скопления транспорта на выезд с Украины наблюдаются у КПП "Угринов", "Шегини", "Краковец", "Рава-Русская" и "Устилуг", - сообщила ГПСУ в своем Telegram-канале, уточнив, что автомобильных очередей на въезд на территорию Украины не наблюдается.