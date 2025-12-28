Маск считает, что в Брюсселе произошло "великое замещение"

Так он прокомментировал пост со статистикой, согласно которой 72,9% детей в городе происходят из семей мигрантов

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Илон Маск полагает, что в Брюсселе произошло "великое замещение", из-за которого более 70% детей не являются европейцами.

"73% детей в Брюсселе, столице Европы, не являются европейцами! - написал он в X. - Великое замещение уже произошло."

Так Маск прокомментировал пост со статистикой, согласно которой 72,9% детей в городе происходят из семей мигрантов.

Так называемая теория расового замещения, также известная как "великая замена" - одна из расистских теорий заговора, которая утверждает, что через иммиграцию, интеграцию и межрасовые браки "мировые элиты" специально пытаются сократить и приуменьшить численность представителей белой расы.

Маск ранее также заявлял, что никогда не согласится на работу своего интернет-сервиса Starlink в ЮАР, где по закону 30% бизнеса должны быть переданы чернокожим предпринимателям.