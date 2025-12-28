"Ромир": почти треть россиян считают сувениры бесполезным подарком на Новый год

На втором месте среди таких презентов находятся канцтовары, говорится в исследовании холдинга

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Почти треть россиян (29%) назвали сувениры бесполезным подарком на Новый год. Об этом говорится в исследовании "Ромир", которое есть в распоряжении ТАСС.

"Исследование выявило категорию "бесполезных" подарков, которые чаще всего вызывают разочарование. Возглавили список сувениры - 29% россиян считают их плохим выбором. В Уральском ФО этот показатель достигает рекордных 42%, а среди людей старшего поколения (60-69 лет) - 36%", - говорится в исследовании.

На втором месте, по мнению 22% респондентов, среди бесполезных подарков находятся канцтовары, на третьем - предметы декора (19%), на четвертом - новогодние украшения и елочные игрушки (14%), на пятом - подарки своими руками (11%).

В то же время первое место в списке ожидаемых подарков заняли подарочные сертификаты - их выбрали 25% опрошенных. Этот формат особенно популярен у женщин (30% против 19% у мужчин). Географическим лидером по спросу на сертификаты стал Уральский федеральный округ (40%), в то время как в ЮФО этот показатель минимален (16%).

На втором месте среди желанных подарков - товары для дома (19%), на третьем - косметика и парфюмерия (15%), на четвертом - сладости и фрукты (14%), на пятом - электроника и гаджеты (13%).

"Результаты исследования подтверждают тренд на рациональное потребление. Россияне все чаще предпочитают подарки, которые позволяют самостоятельно распорядиться ресурсом (сертификаты) или приносят конкретную пользу в быту. Эмоциональный компонент подарка теперь тесно связан с его практичностью", - отмечается в сообщении.

Исследование проводилось в ноябре 2025 года методом личных интервью. Выборка составила 1,2 тыс. респондентов, репрезентирующих взрослое население России.