Пушилин вручил госнаграды военнослужащим за освобождение территории ДНР

Глава региона отметил, что каждое их действие приближает победу

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 28 декабря. /ТАСС/. Глава ДНР Денис Пушилин вручил государственные награды военнослужащим, которые принимают участие в освобождении территории и населенных пунктов Донецкой Народной Республики на красноармейском, константиновском и краснолиманском направлениях.

"Девятерым бойцам присвоено звание Героя ДНР. Орденом Республики, знаками отличия "Георгиевский крест" II степени, "За заслуги перед Донецкой Народной Республикой" I и II степеней с мечами награждены 13 военнослужащих", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Глава ДНР отметил, что "каждое их действие направлено на освобождение русской земли и приближает победу". Пушилин от лица жителей региона поблагодарил военнослужащих за героические поступки, отвагу и поздравил с наступающим 2026 годом.