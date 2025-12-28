Омбудсмен ДНР: ВФУ взорвали театр Мариуполя взрывчаткой для саперных работ

Специалисты провели тщательное расследование

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 28 декабря. /ТАСС/. Украинские боевики применяли для подрыва Мариупольского драмтеатра весной 2022 года взрывчатку, которую используют в саперных работах. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

"Совместно с коллегами, профильными специалистами, а также опираясь на свидетельские показания очевидцев и людей, непосредственно присутствовавших в драмтеатре, было проведено тщательное расследование. <…> Характер следов взрыва на поверхности свидетельствует о детонации взрывчатых веществ, относящихся к типу армейской взрывчатки, используемой в саперных работах. Так, следы взрыва свидетельствуют о том, что взрывчатое вещество имело характеристику дробящего свойства, что однозначно относится только к саперной взрывчатке", - сказала она.

Морозова добавила, что это подтверждается и свидетельствами очевидцев о нахождении в помещении театра ящиков одной из саперных частей вооруженных формирований Украины (ВФУ). "Данные показания очевидцев оказались подтверждены во время осмотра подвальных помещений разрушенного драмтеатра. Были обнаружены уцелевшие ящики с противогазами саперного подразделения, а также военная форма ВФУ", - заключила собеседница агентства.

Здание Мариупольского драмтеатра было взорвано 16 марта 2022 года украинскими националистами из формирования "Азов" (в РФ признан террористической организацией и запрещен). Восстанавливал объект регион-шеф Санкт-Петербург. Открытие театра ожидается до конца года.