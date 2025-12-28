В Запорожской области восстановили электроснабжение 4,2 тыс. абонентов

Подача электроэнергии была нарушена из-за удара БПЛА Вооруженных сил Украины

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Ремонтные службы восстановили энергоснабжение 4,2 тыс. абонентов в Запорожской области, которые были отключены в результате удара БПЛА Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"На данный мамонт удалось восстановить электроснабжение еще 4272 абонентов Каменка-Днепровской. Восстановление продолжаются. Работы усложняются сложными погодными условиями", - написал он в своем Telegram-канале.

26 декабря губернатор сообщал, что из-за атаки БПЛА противника нарушено штатное электроснабжение города Каменка-Днепровская и ближайших населенных пунктов.